Nu har även sydkusten en väderstation

Foto: Ann-Louise Olander

Nu är väderstationen i Abbekås invigd. Den ska förhoppningsvis ge värdefull information till såväl näringsidkare som kustkommunerna.

– Det här projektet har vi slitit med under ett antal år. Vi är glada över att stationen nu är på plats och i full färd med att samla in data, vilken den också gjort sedan årsskiftet, säger Anders Kristiansen, ordförande i ekonomiska föreningen Sydkustsol.

2015 stod han själv och några andra i Hörte hamn och spekulerade kring hur solrik sydkusten är i jämförelse med mellersta Skåne, och hur gynnsam sådan information skulle kunna vara för såväl kommun som näringsidkare. Där tog det hela sin början och föreningen såg kort därefter dagens ljus.

– Vi bestämde oss för att satsa på riktig utrustning och priset blev därefter – cirka 200 000 kronor. 90 av dessa har vi fått in från medlemmar och resten via bidrag. Skurups kommun har också ställt upp med ett lån i väntan på utbetalningen från Leader, vilket vi är mycket tacksamma för. Detta ska vi betala tillbaka under året, säger Anders Kristiansen.

För just kommunens räkning fanns kommunalrådet Johan Bolinder på plats under invigningen.

– Ett stort tack till initiativtagarna och alla medfinansiärer. Vi ser med spänning fram emot den fortsatta informationen och utvecklingen, säger han innan det blivit dags att tillsammans med Trelleborgs kommunalråd Mikael Rubin och Ystadspolitikern Henrik Plantin klippa de tre blågula banden.

Politikerna från grannkommunerna ser många goda fördelar med att ta ett lokalt grepp om sydkustens väderinformation.

– I Ystad har vi ett flertal kameror där folk kan följa hur vädret ser ut innan man exempelvis ger sig iväg till stranden. Men att samla in data såhär är ju väldigt bra, säger Plantin och får medhåll av Rubin:

– Jag tror att det här är ett projekt som kan gynna hela kusten och vi är väldigt tacksamma för möjligheten att få vara med.