Misstänkta för villainbrott hittades bakom duschdraperi

Foto: Johan Nilsson/TT

Nu har de två personerna som misstänks för ett villainbrott på Carl Smithsgatan i Trelleborg häktats.

Det var i måndags förmiddag som grannar upptäckte att någon tagit sig in i en bostad på Carl Smithsgatan. Grannarna började då filma och slog larm till polisen.

När polisens brottsplatsutredare kom till platsen under eftermiddagen kunde däckspår, fotavtryck och eventuella fingeravtryck tas. Ett kassaskåp och en del guldsmycken och andra värdesaker hade tagits från bostaden.

Tack vare grannar som observerat en misstänkt bil hade polisen ett registreringsnummer att följa upp, som visade sig vara en hyrbil. Polisen kontaktade hyrbilsfirman som via gps kunde se att bilen stod på en adress i Arlöv.

Polisen skriver på sin Facebook-sida att man åkte till adressen och med hjälp av vittnen i Arlöv hittade man till adressen där de misstänkta gärningsmännen antogs vara. Polisen knackade på men fick ingen respons, och beslut om husrannsakan togs. I väntan på låssmed gjorde polisen kontroller utanför bostaden, och i en sko hittades en nyckel till bostaden.

Polisen gick in och hittade ett uppbrutet kassaskåp samt annat stöldgods. Bakom ett duschdraperi hittades två personer, som togs med för förhör.

På sin Facebook-sida tackar polisen alla inblandade för hjälpen i ärendet och hyllar de utmärkta vittnesuppgifter man fått in.

De två misstänkta gärningsmännen erkände till brottet redan under förhören som hölls på måndagskvällen. De anhölls sent på kvällen och häktades under torsdagskvällen.