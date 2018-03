Mer snö och sedan kyla de närmsta dagarna

Foto: Claes Nyberg

Under natten till tisdagen kan ännu ett område med snö eller blötsnö passera södra Skåne. Enligt SMHI följs det av en kallfront med vindar från norr.

– Om man är ute och kör under natten kan det bli lite besvärligt, säger Marie Staerk, meteorolog på SMHI.Måndagen inleddes med strålande sol och flera minusgrader men det kommer under dagen att bli någon plusgrad. Under eftermiddagen kommer det moln norrifrån och det är dessa som under natten väntas ge en del snö eller blötsnö.

– I morgon kommer det att vara kallare även om temperaturen orkar upp till plussidan. Det blir ganska soligt men med friska vindar, säger Marie Staerk.

På onsdag blir det molnigare igen och vinden väntas vrida över till mer sydvästlig och föra med sig lite mildare luft vilket ger omkring fyra-fem plusgrader spår Marie Staerk.

Det är lite osäkert om det kan komma en del regn.

– Det är kluriga väderlägen nu. På torsdag ska det komma en del regn och blötsnö upp över Tyskland och Danmark men det är osäkert om det når Skåne.

Någon riktigt skön vår tycks inte vara i sikte men enligt Marie Staerk ser det ut att åtminstone bli plusgrader mot slutet av veckan.

– Nattetid kanske det ligger kring noll grader, säger hon. Och om solen skiner och man hittar ett läge med lä så kan det kanske bli en viss vårkänsla.