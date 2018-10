Kvinna ”sålde” samma kläder flera gånger – dömd för bedrägeri

Foto: Richard Drew

Genom att annonsera ut och ta betalt för kläder som hon sedan aldrig skickade till köparna har en kvinna från Beddingestrand lurat till sig drygt 3 000 kronor. Nu har hon dömts för bedrägeri av Ystads tingsrätt.

Det var under förra hösten som kvinnan lade ut ett flertal olika annonser via Facebooks köp- och säljsida Marketplace. Hon använde olika pseudonymer i annonserna och hade kontakt med köparna via Messenger.

Den största summan lurade hon till sig från en kvinna i Malmö som betalade 1 100 kronor för en vinterjacka. Men någon jacka dök aldrig upp och efter att ha krävt bevis på att jackan verkligen hade skickats blev köparen blockerad på Facebook av Beddingebon. Då vände sig köparen till polisen och anmälde händelsen.

Därefter lade Beddingebon ut ytterligare annonser, denna gången på två märkeströjor. Flera olika köpare nappade på annonserna och betalade, utan att få några tröjor. Även dessa gjorde anmälningar till polisen.

Totalt döms Beddingebon för bedrägeri mot sex olika personer vilket gett henne 3 350 kronor, pengar som hon nu, enligt domen, ska betala i form av skadestånd till de drabbade.

För brotten fick kvinnan villkorlig dom tillsammans med 50 timmars samhällstjänst.