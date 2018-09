Kemikalier kastat i kvinnas trädgård – odling dog

Foto: FREDRIK SANDBERG / TT

En kvinna i Trelleborg ska ha fått bekämpningsmedel, kattsand och bajs kastat i sin trädgård. Det ska vara en i raden av händelser i en pågående grannfejd.

Någon gång under natten till tisdagen ska någon har kastat in bekämpningsmedel, kattsand och kattbajs i trelleborgskvinnans trädgård. I polisanmälan uppger kvinnan att hon vid flera tillfällen de senaste åren har polisanmält händelser - fyra anmälningar bara under 2018 - där hon misstänker att det är hennes granne som terroriserar henne.

Hon är säker på att det är grannen som ligger bakom även den senaste händelsen under natten mellan måndagen och tisdagen vilket ska ha resulterat i att hennes jordgubbs- och björnbärsplantor dog.

Kvinnan, som är i 80-årsåldern, konstaterar i polisanmälan att hon känner sig rättslös och undrar hur grannen kan få fortsätta trakassera henne trots alla anmälningar.

Polisen har dock valt att inte inleda någon förundersökning den här gången heller.