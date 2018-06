Inbrott i flera bilar

Foto: Claudio Bresciani / TT

Under natten mellan tisdag och onsdag bröt sig en eller flera okända gärningsmän in i fem olika företagsbilar på olika platser i Trelleborgs kommun.

Vid fyra av de fem inbrotten är tillvägagångssättet likadant. Gärningsmännen har brutit upp en dörr och tagit vad de kunnat ur bilen.

En bil som stod parkerad på Trädgårdsslingan hade även skador flera dörrar. Det är okänt exakt vad som tagits ur den bilen.

Ur bilarna som stod parkerade på Slussgårdens mittgränd och Högalidsvägen stals verktyg. Verktygen som stals från bilen på Högalidsvägen uppges vara värda cirka 6 000 kronor.

En annan bil som stod på Högalidsvägen blev också drabbad, men verktygen som stals ur bilen återfanns strax utanför den.

Under samma tidsperiod försökte även någon ta sig in i en företagsbil på Kasalagatan, genom att göra ett cirka en decimeter stort hål i en dörr. Där har de misstänkta gärningsmännen inte kommit in i bilen.