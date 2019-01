Hotade restaurangpersonal – döms till fängelse

Foto: Sara Johari

En tidigare trelleborgare som nu är i 30-årsåldern har dömts till fyra månaders fängelse för olaga hot, två fall av hot mot tjänsteman och narkotikabrott. Två av brotten inträffade i Trelleborg.

Mannen tyckte att hans beställning på McDonalds i Trelleborg tog för lång tid. När han väl var framme vid luckan till restaurangens drivethrough var han väldigt arg och upprörd. Då fick han veta att det skulle dröja ytterligare fem-tio minuter innan det han hade beställt var klart. Detta fick honom att börja skrika åt personalen som svarade med att stänga luckan framför honom.

Då klev mannen ur bilen och tog sig via personalingången in i restaurangens kök. Enligt vittnen ska han sedan ha format handen som en pistol och riktat den mot restaurangens platschef. Men några ur personalen ingrep och lyckades få ut mannen som i stället började skrika och hota platschefen. Han tog sig sedan in via matsalen och fortsatte skrika att han skulle slå eller döda platschefen när denne försökte lugna ner situationen.

Det hela slutade med att en annan anställd tryckte på larmknappen men innan en polispatrull kom till platsen hade mannen gett sig iväg. Han kunde senare identifieras tack vare att personalen lyckats få en bild på honom.

I tingsrätten erkände mannen att han varit på McDonalds den aktuella dagen men menade att han bara ville klaga på att maten var försenad och att han bett att få tala med chefen för att få namnet på honom för att sedan kunna klaga till huvudkontoret. Han berättade också att han framför sin klagan och då fått värdecheckar som kompensation.

Men tingsrätten menade att den hotade platschefens uppgifter om händelsen var mest trovärdiga och dömde därför mannen för olaga hot.

Han döms också för två fall av hot mot tjänsteman då han ska ha uttalat hotelser mot poliser som vid olika tillfällen kroppsvisiterade honom. Ett av fallen inträffade på Valengallerian då han misstänktes bära kniv olagligt.

Tingsrätten har nu dömt mannen till totalt fyra månaders fängelse. Han ska också betala skadestånd med vardera 5 000 kronor till två poliser och restaurangchefen.