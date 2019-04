Hon var given solist när musikkår hade musikaltema

Foto: Jenny Isaksson

Låtar hämtade från musikaler och filmer var temat för Trelleborgs musikkårs vårkonsert på söndagen. En konsert som fyllde församlingshemmets stora sal.

Trelleborgs musikkårs stödförening Musikens vänner fick säga nej och se flera vända i dörren innan söndagens konsert som sålde slut redan för flera dagar sedan. Därmed var i stort sett alla stolarna i salen upptagna och gränsen på 250 personer i lokalen nådd.

På repertoaren stod en lång rad låtar kända från film- och musikalvärlden. Som inledning spelade musikkåren signaturmelodin till Monty Pythons flygande cirkus – ”The liberty bell”.

Foto: Jenny Isaksson

Sett till dagens tema var Lisa Romée ett givet namn som solist, även om hon sjungit tillsammans med Trelleborgs musikkår åtskilliga gånger förut.

– Det var ett tag sedan sist så det kommer att bli en rolig reunion. Och med det bästa temat också, sade Lisa Romée efter att hon inlett med Abba-låten ”Thank you for the music”.