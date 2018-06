Här är nattens händelser

Foto: Johan Nilsson/TT

En natt utan större polisiära händelser. Många skåningar har dock tillbringat natten inte bara i bildligt utan även i bokstavligt mörker.

Under onsdagskvällen slogs nämligen elnätet ut i hela Höganäs kommun och i delar av Åstorp och Helsingborg när en lastbil körde på en elstolpe. Krocken rev ner en kraftledning och chauffören fördes till sjukhus med oklara skador. Uppemot 17 500 personer blev utan ström, olyckan vållade en mindre brand och den kraschade lastbilen läckte under kvällen dessutom diesel. Strömmen beräknas vara tillbaka tidigast under torsdagsförmiddagen för de drabbade kunderna. Det är ännu oklart vad som orsakat olyckan.

Världen

I Kina har minst två amerikansk diplomater insjuknat efter att de hört konstiga ljud. Sedan tidigare har en diplomat diagnostiserats med mild hjärnskada efter att ha utsatts för liknande ljud. Incidenterna liknar dem i Kuba, när diplomater från USA och Kanada plågades av obehagliga ljud som gjorde dem sjuka. De problemen upptäcktes omkring slutet av 2016.

Det finns forskning som pekar mot att människor kan uppvisa båda psykiska och fysiska symptom av att utsättas för vissa ljudvågor. Nu ska en särskild grupp vid USA:s utrikesdepartement gräva djupare i problemet kring ljudvågsattacker.