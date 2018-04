Han vann biljetterna till Smokiekonserten

Foto: Privat

Mats Andersson blev vinnare i Trelleborgs Allehandas tävling på facebook där priset var två biljetter till konserten med Smokie i sommar.

Grattis Mats Andersson, du vann konsertbiljetter till Smokie i Parken den 20 juli. Vem ska du ta med dig?

– Tack, jag blev så överraskad när jag såg att jag vunnit. Jag tar min fru med mig. Det ska bli skoj.

Vilken relation har du till gruppen?

– Jag gillade dem på 70-talet och såg dem som förband till Status Quo på Öja och det är nog tio år sedan. Den gamle sångaren är ju inte kvar längre så det är ju inte detsamma men jag gillar dem och gillar glamrock.

Vilka är dina favoritlåtar?

– Det är de mest kända som Living next door to Alice och Needles and pins. Jag har en dubbel-CD som gått lite därhemma nu efter att jag såg att de skulle komma till Trelleborg.

Vilka andra band skulle du vilja se live?

– Kiss har jag aldrig sett live, så dem skulle jag gärna gå och se. Men jag tror inte att de kommer till Folkets park i Trelleborg. Men om de kommer till Malmö en gång till då ska jag gå dit.