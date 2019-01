Hamnen märker ökat tryck efter olyckan på Stora Bältbron

Foto: Drago Prvulovic / TT

Efter att godsvagnen, som var inblandad i dödsolyckan på Stora Bältbron förra veckan, visat sig ha fel på låsmekanismen har den sortens vagnar förbjudits att transporteras över bron. Nu märks i stället ett ökat tryck i flera hamnar, bland annat i Trelleborg.

Det var på morgonen förra onsdagen som last på en godsvagn som färdades på Stora Bältbron i Danmark lossnade och for in i ett passagerartåg. Enligt uppgifter från den danska polisen omkom åtta personer, och 16 skadades.

I början av denna veckan stoppade den danska Trafikstyrelsen alla transporter med den sortens godsvagnar som var inblandad i olyckan. Detta efter att det visat sig vara fel på låsmekanismen.

Enligt Trafikstyrelsen kommer förbudet att gälla tills godstransportörerna visat att de uppfyllt ett antal krav.

Under tiden som godsvagnarna stoppas från att köras över Stora Bältbron leds mycket av trafiken om till färjor. Något som bland annat märks i Trelleborgs hamn.

– Först i går började vi märka av det, och nu har vi en ökad volymmängd, säger Jonas Pedersen, produktionschef vid Trelleborgs hamn.

Än så länge har den ökade volymen gods varit inom ramarna för vad den befintliga personalen klarar.

– Det beror mycket på när tåget kommer och hur det ser ut. Hittills har vi inte behövt ta in någon extra, säger Jonas Pedersen.

Det är fortfarande oklart hur länge stoppet på Stora Bältbron kommer att gälla, och i hamnen tar man höjd för ett fortsatt ökat tryck.

– Vi förbereder oss för ett ökat tryck som kan vara i en till två veckor, men vi vet ju inte hur länge det kan pågå, säger Jonas Pedersen.