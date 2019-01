Halvgrå helg väntar för Söderslätt

Foto: Fredrik Sandberg / TT

Helgvädret kommer, enligt SMHIs meteorolog, inte bjuda på någon större spänning. Fyra-fem plusgrader och varierande molnighet kommer vara det som dominerar. Däremot håller sig vinden hyfsat lugn.

– I natt och i morgon kommer det det bli en ökad molnighet även om lördagen inledningsvis blir klar, säger Max Lindberg Stoltz, meteorolog på SMHI.

Temperaturen under lördagen väntas ligga på knappt fem plusgrader och vinden kommer att gå från att vara måttlig till att avta för att senare under dagen vara svag. Den svaga vinden väntas sedan fortsätta även under söndagen.

Söndagen kan bli någon grad kallare och enligt Max Lindberg Stoltz kan det bli dis eller dimma under seneftermiddagen, eventuellt med inslag av lättare regn.

Nästa vecka väntas få en ostadig start och ett lågtryck väntas komma in under måndag kväll och föra med sig en del snöblandat regn till tisdagsmorgonen.

– Vinden kommer också öka något men inte mer än till frisk.