Försökte stjäla äldre kvinnas plånbok

Foto: ERIK MÅRTENSSON / TT

En okänd man följde efter en äldre kvinna till hennes lägenhet. Där omfamnade han henne, och försökte stjäla hennes plånbok.

Under torsdagen följde en man efter en kvinna i 90-årsåldern in i trapphuset till hennes bostad, och sedan in i hissen. När kvinnan frågade mannen var han skulle ville han inte svara. Han gick av på samma våning som kvinnan.

Där omfamnade han henne och sa ”Vad fin du är, hur gammal är du?”. Samtidigt ska mannen ha stoppat ner sin hand i kvinnans tygkasse, och pillat på hennes plånbok.

Då öppnade kvinnans granne sin dörr, och frågade vad som hände. Mannen sprang då nerför trapporna och ut ur huset. Han fick inte med sig plånboken.

Polisen rubricerar händelsen som försök till grov stöld.