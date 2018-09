Fler firmabilar drabbade av inbrott

Foto: Bo Åkesson

Vågen av inbrott i firmabilar har fortsatt i Trelleborg och Skegrie de senaste dagarna.

På Per Hans väg i Trelleborg bröt sig någon in i en skåpbil under natten till i fredags. Tjuvarna har tagit mer eller mindre allt av värde, exempelvis mätinstrument.

Samma natt bröt sig någon in i en buss på Söderängen i Skegrie genom att borra hål i plåten. Man har stulit maskiner och verktyg till ett värde av 45 000 kronor.

Strax intill, på Norrängen i Skegrie, har någon samma natt tagit gods från en firmabil som stod parkerad utanför en bostad. Handverktyg och arbetsmaskiner har försvunnit, och enligt polisanmälan är det andra gången det sker inom loppet av fyra månader.