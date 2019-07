Färjor fortsatt inställda

En TT-Linefärja som skulle ta passagerare från Trelleborg över till Travemünde drabbades under natten till onsdag av en brand i den ena skorstenen. Under onsdagen är vissa avgångar fortsatt inställda.

Under natten till onsdagen började en av TT-Lines färjor, MS Peter Pan, att brinna ute på öppet hav.

– Det var en brand på en av de fem maskinerna ombord. Och eftersom det blev en enorm värmeutveckling så påverkade det maskinerna, säger Anette Wugk, presstalesperson på TT-Line.

Branden utlöste färjans brandsäkerhetssystem och besättningen ombord kunde snabbt få kontroll över situationen och släcka branden. Färjan fick support av bogserbåtar till Travemünde och anlöpte hamnen klockan 01.00 under onsdagsnatten.

– Samtliga av MS Peter Pans avgångar är inställda och vi har fått justera tidtabellen. Men våra andra färjor kommer att segla som vanligt, säger Anette Wugk.

Till följd av branden fick en färja ställas in på tisdagskvälenl, två färjor under onsdagsmorgonen och en färja som skulle gå mellan Rostock och Travemünde idag klockan 15.30, har ställts in. Samtliga passagerare är ombokade till någon av TT-Lines andra färjor.

– Vi kommer att kompensera våra kunder enligt det regelverk som vi har, säger Anette Wugk.

LÄS MER:

Här hittar du TT-Lines information om vilka avgångar som är inställda.