Få anmälda fel på Trelleborgshems lägenheter

Jämfört med övriga skånska kommunala hyresbolag har Trelleborgshem få fel på sina lägenheter. Det visar en kartläggning som Hem&Hyra gjort.

Enligt Hyresgästföreningens tidning Hem&Hyra är de vanligaste fem felen som anmäls stopp i avlopp, droppande kran, fel temperatur, trasiga vitvaror och elfel.

Trelleborgshem fick under 2017, fram till mitten av november, in totalt 3 448 felanmälningar från hyresgästerna. Det är i snitt 1,7 fel per lägenhet. Endast Båstadhem bland de skånska kommunala bostadsbolagen hade färre felanmälningar per lägenhet.

Sjöbohem hade flest anmälningar, i snitt 9.5 per lägenhet.

Joakim Lund, förhandlingschef på Hyresgästföreningen, säger till Hem&Hyra att det är svårt att dra några slutsatser om vad antalet fel säger om bostadsbolagen.

– Men det kan handla om vilken typ av bebyggelse man har, hur man sköter sitt underhåll och vilka rutiner man har kring felanmälningar, säger Joakim Lund till tidningen.