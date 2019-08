Drömmer om att få livet tillbaka

Symptom

ME

ME är en förkortning av myalgisk encefalomyelit och klassificeras som en neurologisk sjukdom av Världshälsoorganisationen WHO, tidigare kallad kroniskt trötthetssyndrom. ME kännetecknas av långvarig utmattning med svåra funktionsnedsättningar.

Orsaken till ME är inte helt klarlagd men många har drabbats av en infektion i anslutning till att sjukdomen bryter ut och som patienten aldrig hämtar sig från.

ME påverkar aktivitetsförmåga och funktionsförmåga och patienter får ofta delvis eller helt nedsatt förmåga att arbeta vilket också motsvarar svårighetsgraden av sjukdomen.

Patienter med ME drabbas ofta av många olika symtom och störningar i hjärna och ryggmärg, i hormonsystemet och immunförsvaret.

EDS

Ehlers-Danlos syndrom är en grupp ärftliga tillstånd som karaktäriseras av att bindväven har en förändrad struktur, vilket påverkar bl.a. hud, leder, ligament och blodkärl.

De symptom som brukar föra tankarna till EDS är överrörliga “glappande” leder, ömtålig och/eller övertänjbar hud, anmärkningsvärt många blåmärken och viss blödningsbenägenhet orsakat av skörhet kring kärl. Därtill kommer kronisk led- och muskelsmärta, mag-tarmproblem, svår trötthet (fatigue), tandträngsel m.m.

Källa: www.hjarnfonden.se och www.ehlers-danlos.se