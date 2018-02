En vattenläcka på Östergatan gör att boende i närheten är utan vatten.

Det skriver kommunen på sin hemsida.

Läckan upptäcktes under natten till fredag. Den kommer att repareras under dagen. När vattnet är tillbaka kan det vara missfärgat och det kan förekomma luft i ledningarna. Rekommendationen är att i början spola försiktigt.

Reparationen av läckan blockerar enligt kommunen in- och utfart till parkeringen vid socialförvaltningens kontor. In- och utfart sker därför via Klockaregatan i stället.