Arbetssökande i Trelleborg får nu chatta med arbetsförmedlare

Foto: Johan Nilsson/TT

Telefonmöten, chatt och videosamtal. Det erbjuds nu arbetssökande trelleborgare i sin kontakt med Arbetsförmedlingen.

Sedan tidigare är det möjligt för arbetssökande att skriva in sig på Arbetsförmedlingen via webben. Men nu utökas möjligheterna för sökande i Trelleborg, och flera andra skånska kommuner. De utökade möjligheterna innebär att det både ska gå att boka och ha planeringssamtal via telefon, chatt och video.

– Att arbetssökande kan få personlig service via telefon, chatt eller video gör det smidigare för många att ha kontakt med Arbetsförmedlingen. Man kan också få stöd i hur man använder Arbetsförmedlingens digitala tjänster, säger Christine Ekdahl-Persson, arbetsförmedlingschef för södra Skåne, i ett pressmeddelande.

I slutet av 2019 ska alla i hela landet kunna ha planeringssamtal på distans med en arbetsförmedlare. Det är redan infört i Malmö, Kristianstad, Broby och Bromölla.

Det som arbetssökande ska kunna få hjälp med via telefon, chatt eller video är bland annat coachning, tips och feedback på cv, personligt brev, information om aktivitetsrapportering, arbetsmarknadspolitiska program och beslut om intervjuresor.

Enligt Arbetsförmedlingen väljer i dag 77 procent av de som skriver in sig som arbetssökande att göra det digitalt. Vidare skriver 91 procent av de sökande sina aktivitetsrapporter via Arbetsförmedlingens webbplats.

Digitaliseringen är ett led i den stora omställning som pågår inom myndigheten och som har intensifierats sedan beslut tidigare i år om att 4 500 av Arbetsförmedlingens totalt 13 000 anställda varslas om uppsägning. Efter det beskedet kom dessutom förslag om att avveckla 132 av Arbetsförmedlingens kontor, däribland i Trelleborg. Fackliga förhandlingar pågår. De berörda kontoren ska successivt försvinna under 2019 och 2020.