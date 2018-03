Ännu mer snö att vänta i Skåne

Foto: Tomas Nyberg

Vintervädret tycks ha kommit för att stanna. Enligt SMHI:s prognos väntas flera nya snöområden dra in över Skåne de kommande dagarna. Det ligger fortsatt en klass 1-varning för snöfall över länet.

– Det kommer fortsatt vara ost-nordost-vindar som drar in snöbyar, även om intensiteten har minskat något, under torsdagen, säger Lovisa Andersson meteorolog på SMHI.

Sent på torsdagskvällen och under natten till fredagen väntas sedan ett nytt större snöfallsområde dra in över stora delar av Skåne.

– Hittills har det mest varit östra och södra Skåne som fått snöbyar men detta kan breda ut sig över ett större område av Skåne. Men det kan också splittras upp vilket gör att utbredningen är lite osäker, säger Lovisa Andersson.

Snöfallsområdet ser ut att ”hänga kvar” under fredagen och det kommer fortsätta vara flera minusgrader.

– Sedan kommer det ett nytt snöfallsområde under helgen. Det ser ut att komma under natten till söndag, säger Lovisa Andersson som uppmanar den som ska ge sig ut i trafiken att hålla sig uppdaterad på väderprognoserna.

Den som önskar att snöandet ska minska får ställa sitt hopp till att vinden vänder.

– Vi kan få en omläggning av vinden i slutet av denna eller början av nästa vecka som påverkar snöbyarna. Då kan det bli lite mer från nord och inte lika blåsigt, säger Lovisa Andersson och förklarar att det är den ostliga vinden som de senaste dagarna gjort att det byggts upp kraftiga snöområden ute på Östersjön som sedan blåst in över de södra delarna av Skåne.