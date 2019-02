Amie Parfitt och High15 utslagna

Foto: Jessica Gow/TT

Gruppen slutade sexa i Melodifestivalens första deltävling i Göteborg.

Lilla Beddinges bidrag till Melodifestivalen, Amie Parfitt och gruppen High15 fick inte tillräckligt med stöd av svenska folket. Scenframträdandet var bra, men låten fick inte fäste på festivalpubliken.

Sveriges svar på Spice Girls, hävdade TA:s nöjesredaktör Lars Thulin som gav låten en trea i betyg inför tävlingen.

Men Aftonbladets nöjesreporter Markus Larsson var inte imponerad av High15. Under lördagskvällen dissade han gruppen rejält. ”Om High15 går vidare lovar jag att dansa ballongdansen i centrala Göteborg i natt.” skrev han i Aftonbladets liverapport.

Och han slapp förnedra sig – vilket kvällsflanerande göteborgare kanske var ännu gladare för – eftersom High15 inte tog sig vidare. Gruppen slutade sexa, med endast sjundeplacerade Arja Saijonmaa efter sig.

– Det kändes jättebra, vi har haft jättekul. det har varit en jätterolig vecka, sa Lleucu Young till SVT efteråt och fick medhåll av en annan gruppmedlem.

– Vi är taggade för framtiden och så, så nöjda, sa Tiana Salmon.

De sa också att de var vid gott mod trots att deras bidrag inte gick vidare och att de nu var sugna att gå på efterfest.

Det var låtar med lite lugnare tempo som fick flest röster. Wiktoria får sjunga "Not with me" i finalen på Friends Arena i Stockholm 9 mars där även Mohombis "Hello" kommer eka.

Till final:

Wiktoria: "Not with me"

Mohombi: "Hello"

Andra chansen:

Nano: "Chasing rivers"

Anna Bergendahl: "Ashes to ashes"

Utslagna:

Zeana och Anis Don Demina: "Mina bränder"

High15: "No drama"

Arja Saijonmaa: "Mina fyra årstider"