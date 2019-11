Tre spelare lämnar TFF

Det blir ingen fortsättning i TFF för Albin Nilsson, Dennis Antwi och Noah Christoffersson, som lämnar klubben.

Trelleborgs FF meddelar i ett pressmeddelande på tisdagsmorgonen att tre spelare lämnar klubben.

Det är försvararen Albin Nilson och anfallarna Noah Christoffersson och Dennis Antwi.

26-årige försvararen Albin Nilsson kom från Ängelholms FF inför säsongen 2017. Han hade ett år kvar på sitt kontrakt med både han och klubben hade rätt att bryta det efter årets säsong. Han fick bara spela en match i superettan i år, det var den sista mot Gais.

– Jag är glad över att Albin varit en del av vår trupp och utveckling under åren sedan 2016 och önskar honom stort lycka till i framtiden, säger Kristian Haynes huvudtränare för Trelleborgs FF, i pressmeddelandet.

26-årige Dennis Antwi kom till TFF inför denna säsongen från den norska klubben IK Start. Det blev tre mål på 20 matcher, varav sex från start, i superettan denna säsong för ghananen. Han hade bara ett ettårskontrakt.

– Dennis har kunnat bidra med sin erfarenhet och styrka. Jag tackar honom för hans tid och önskar honom lycka till i framtiden, säger Kristian Haynes, i pressmeddelandet.

20-årige Noah Christoffersson lyftes upp till A-laget under 2018. Han var i år utlånad till Österlen FF i division två under våren och till Eskilsminne i division ett under hösten. Förra hösten var han utlånad till Kristianstad i division ett. Han får inget förlängt kontrakt.