TFF värvar målvakt från Torn

Foto: Tomas Nyberg

TFF har gjort klart med en ny målvakt. Philip Mårtensson från division ett-laget Torns IF har skrivit på för två år.

Förra vintern provtränade Philip Mårtensson med TFF. Men han hade då kontrakt med Torn i ett år till. Nu väljer TFF att kontraktera den 25-årige målvakten.

– Philip är en målvakt vi haft ögonen på ett tag. Han har varit i träning hos oss under 2018 och har visat styrka både på träningen hos oss och under säsongen i Torns IF. Han är en talangfull målvakt som är redo att ta nästa steg i karriären, säger Mattias Kronvall, klubbdirektör och sportchef i Trelleborgs FF, i ett pressmeddelande.

Philip Mårtensson har tillhört Torns IF sedan 2017. Tidigare har han spelat i BK Olympic, BK Vången och LB07. Fotbollskarriären började i Eriksfälts FF.

– Philip är en målvakt med bra spelförståelse och som, med sina 188 cm, har en bra räckvidd. Dessa egenskaper har han verkligen visat prov på under de senaste säsongerna. Det ska bli spännande att se och följa Philips utveckling med ännu bättre förutsättningar, säger Kristian Haynes, tränare i Trelleborgs FF, i pressmeddelandet.

Texten uppdateras.