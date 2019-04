TFF-damer löser målvaktskris med IFK-målvakt

Foto: Christer Cederlund

16-åriga Somea Polozen har de senaste säsongens stått i IFK. Nu löser hon TFF:s tillfälliga målvaktsbrist, tillsammans med Maja Elgstrand, som tidigare spelat i Lunds SK.

TFF har tre målvakter i truppen. Men bara några dagar innan söndagens premiär i division ett är samtliga indisponibla.

Förstamålvakten Emy Alerskans har åkt till Japan på semester i tre veckor. Lina Lundgren är sedan tidigare i USA fram till sommaren, och nyförvärvet Erika Nykjaer väntar barn.

Därför tvingas TFF låna målvakt för att inte stå utan de närmaste veckorna.

Då lånar klubben in två målvakter.

16-åriga Somea Polozen, som de senaste säsongerna stått i IFK Trelleborg, kommer tillbaka till Vångavallen. Polozen värvades i vintras av FC Rosengård.

– Då våra målvakter från förra säsongen just nu inte är tillgängliga behövde vi komplettera vår trupp framförallt under vårsäsongen. Vårt samarbete med FC Rosengård gav oss möjligheten att låna Somea Polozen under en tid och Maja har tagit chansen att vara med oss under början av säsongen, säger Mattias Kronvall, klubbdirektör i Trelleborgs FF, i ett pressmeddelande.

Lånet av Somea gäller först och främst de fyra första matcherna av säsongen.

– Somea är trots sin unga ålder en trygg målvakt med väldigt bra spelförståelse, säger Hans Malmgren, huvudtränare för Trelleborgs FF:s damlag, i pressmeddelandet.

25-åriga Maja Elgstrand har tidigare vaktat målet i Lund SK och kommer att vara en del av truppen under vårsäsongen.

– Maja är en erfaren, lugn och stabil målvakt som utvecklar sina lagkamrater, säger Hans Malmgren.

TFF premiärspelar i division ett på söndag, borta mot Bromölla.