TA-sportens betyg på TFF-spelarna i matchen mot Dalkurd

Foto: Christer Thorell

Trelleborgs FF tog en efterlängtad seger hemma på Vångavallen i lördagens match mot Dalkurd. Matchen slutade 2–0, mycket tack vare Andreas Larsen som storspelade i målet.

Målvakt

Andreas Larsen 4

Matchens lirare. Det hade kunnat stå 3–0 till Dalkurd efter en halvtimme om det inte vore för den danske keepern. Finast var räddningen på Simon Alexanderssons skott från nära håll, smått otrolig enhandsräddning. Kanonmatch.

Försvar

Niklas Vesterlund 2

Vikarierade som högerback då Jakob Glasberg lidit av en känning. Gjorde det helt okej, var lite långsam upp i press och kom för djupt i sin position. Annars godkänd.

Hugo Andersson 3

Oerhört stark på fasta situationer. Låg bakom flera farliga lägen på hörnor och frisparkar och fick dessutom en assist till 2–0-målet. Nära ett riktigt konstmål två gånger om i den andra halvleken men missade cykelsparken och hade ett volleyskott som räddades.

Isak Jönsson 3

Började svajigt och missade ett par brytningar men spelade upp sig allt eftersom. Bra samspel med Hugo Andersson. Målskytt och nära framspelare ett par gånger till Hugo Anderssons farliga lägen.

Anton Tideman 2

Hade det tufft i första halvlek när Dalkurd överbelastade TFF:s vänsterkant. Lyckades ändå stå emot och var en bidragande orsak till att laget höll nollan.

Mittfält

Felix Hörberg 3

Jordfräs! TFF hade en tydlig taktik att komma runt på djupet med snabba yttrar, och oj vilken snabb ytter Felix Hörberg är. Stod för flera fina inlägg i den första halvleken som kanske borde resulterat i mål. Startade anfallet som ledde till 1–0.

Sebastian Ohlsson 2

Hade det svårt mot Dalkurd och TFF:s uppspelsfas blev lidande av det. Hade ett par fina crossbollar, men mittfältarens fina passningar och flytande spelstil från förra året saknas lite. Väger lite för lätt i duellerna.

Erik Andersson 3

Precis som Sebastian Ohlsson fick Erik Andersson kämpa mot Dalkurd. En duktig fotbollsspelare, men på något sätt kändes det centrala mittfältet i TFF lite tomt. En extremt fin räd där han ensam ligger bakom 1–0-målet höjer betyget.

Mattias Håkansson 4

Första matchen från start på över ett år. Det skadade knäet vek sig lite efter drygt 20 minuter, efter det var det som att han bara släppte lös alla krafter. Kom runt gång på gång och serverade inlägg. Fick också bli målskytt. Viktig genombrottskraft i TFF.

Anfall

Zoran Jovanovic 3

Som alltid spelskicklig, men fick inte mycket att jobba på mot Dalkurd. Hade ett väldigt vackert skott i stolpen från en bit utanför straffområdet. Navet i TFF:s offensiv.

Salif Camara Jönsson 2

Borde blivit målskytt i den första halvleken, men sköt över från nära håll på en hörna. Hade flera bra lägen och en nick som även den kanske skulle suttit. Är möjligen inte riktigt i matchform efter skadefrånvaron de senaste matcherna.

Avbytare

Dennis Antwi (in 66), Oscar Johansson (in 74) och Haris Brkic (in 85) spelade alla för lite för att betygsättas.

Betygsskala: 5=Suverän 4=Mycket bra. 3= Bra. 2= Godkänd. 1= Underkänd.