Så var TFF-spelarna mot Häcken

Målvakt

Marko Johansson 4

Svarade för flera kvalificerade räddningar och höll nere siffrorna. Spelade dessutom halvskadad i höften då han fick en smäll i första halvlek efter att ha räddat vid stolproten men kämpade vidare.

Backar

Felix Hörberg 4

Bäste utespelare i TFF. I stort sett allt TFF skapade kom efter att Hörberg sprungit loss på högerkanten. 19-åringen slutar aldrig att förvåna.

Isak Jönsson 3

Räddade en boll med knät framför mållinjen. Flera fina brytningar. Fortsätter att imponera.

Alexander Blomqvist 2

Höll ihop försvaret bra utan att glänsa.

Jasmin Sudic 2

Godkänd insats på sin gamla hemmaarena. Var slarvig när han höll ut armen vid ett inlägg i första halvlek, som tur var missade domaren att bollen tog på den.

Anton Tideman 2 (ut 77)

Kom till flera inläggssituationer men inte alls lika framträdande som Hörberg på högerkanten.

Mittfältare

Robin Nilsson 2 (ut 76)

Kämpade och slet och var oftast på rätt plats.

Sebastian Ohlsson 3

Vågade hålla i bollen och hade ett par fina aktioner.

Erik Andersson 3 (ut 85)

Fint mål när han sköt in bollen hårt och välplacerat.

Anfallare

Zoran Jovanovic 2

Missade bollen när han fick ett läge framför mål. Det blev dessvärre matchavgörande. Men såg annars pigg ut och hittade ytor.

Salif Camara Jönsson 2

Kämpar med att komma tillbaka i gammalt gott slag. Nyttig med sin bollmottagarförmåga.

Avbytare

Deniz Hümmet (in 76), Furkan Motori (in 77) och Freddie Brorsson (in 85) spelade för kort tid för att betygsättas.

Betygsskala: 5≈ Landslagsklass. 4= Mycket bra. 3= Bra. 2= Godkänd. 1= Underkänd.