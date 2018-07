Så var TFF-spelarna mot Dalkurd

Foto: Mats Åstrand/TT

Målvakt

Marko Johansson 3

En fin straffräddning som innebar poäng. Gjorde även en fin räddning vid stolproten i början av matchen. Vid 2–1-målet såg det dock ut som att han stod lite fel.

Försvar

Johan Brannefalk 2 (ut 88)

Fick hoppa in som högerback för andra gången i år. Skötte uppgiften bra utan att glänsa.

Alexander Blomqvist 4

Stod nästan alltid rätt och nickade bort i stort sett alla inlägg i matchen. Ett par viktiga brytningar. Visade på nytt att han är ledaren i TFF:s försvar. Var även nära att bryta vid 2–1-målet men kom då några centimeter för sent.

Lasse Nielsen 3

Betyget höjs för hans viljemål i 91:a minuten som innebar en poäng. Starkt av honom att ta löpningen där och bra avslut med pannan. Annars hade han en del olyckliga beslut i matchen, bland annat orsakade han straffen i 20:e minuten.

Anton Tideman 2

Åter igen en stabil insats som vänsterback. Men kan visa mer offensivt.

Mittfält

Felix Hörberg 3

När väl TFF skapade farligheter kom de nästan alltid från högerkanten med Hörberg. Är med sin snabbhet ett ständigt hot för motståndarna.

Sebastian Ohlsson 3

Jättefin prestation vid 1–1-målet där han transporterade bollen 30 meter och sedan avslutade i ribban. Trygg med bollen som vanligt.

Erik Andersson 2 (ut 75)

Överglänstes på mitten av Ohlsson, men svarade ännu en gång för en stark arbetsinsats.

Marcus Pode 2 (ut 78)

Syntes inte så mycket, men gör det han ska defensivt.

Anfall

Zoran Jovanovic 1

Tillbaka i startelvan efter skadekänningar i knät en längre tid. Kanske var det därför han inte syntes så mycket som vanligt? Blev inte så delaktig i spelet och vi vet ju vad han kan.

Deniz Hümmet 3

Var på rätt plats vid 1–1-målet och nickade fint in bollen framför mål vid 2–2-målet. Mål för andra matchen i rad.

Avbytare

Robin Nilsson (in 75), Freddie Brorsson (in 78) och Óttar Magnús Karlsson (in 88), spelade för kort tid för att betygsättas.

Betygsskala: 5=Landslagsklass. 4=Mycket bra. 3= Bra. 2= Godkänd. 1= Underkänd.