Så spelas TF-cupen

Foto: Niklas Gyberg Ivarsson

Efter förra årets skandalfinal gick klassiska TA-cupen i graven. I somras föddes en ny futsalturnering i samma tradition men i ny regi och med nytt namn, TF-cupen. Och det är inte bara namnet som är nytt.

Efter att Klagstorps IF vann finalen av TA-cupen förra hösten utbröt tumult och polis fick kallas till platsen för att reda ut situationen. Till följd av resursbrist på tidningen lades den klassiska cupen ned. Nu är dock en liknande cup tillbaka, med nytt namn och i ny regi.

Trelleborgs Futsal-cup, som tävlingen heter, bjuder dessutom på flera nyheter.

Gruppspelet är lottat och kommer spelas under två helger, vecka 47 och 48. Då gör totalt 24 herrlag, nio damlag och nio juniorlag upp om platserna till slutspelet, som spelas den 5 december.

Förutom det noterbara att antalet damlag ökar, så blir det även en återkomst för TFF-tränaren Kristian Haynes all star-lag. Den här gången under namnet Real Söderslätt. Laget kommer bland annat ställa upp med den före detta IFK:aren, Anders Nilsson och inte minst Benny ”Guldfot” Mårtensson, TFF:s genom tiderna bäste målskytt i truppen.

Den för detta TFF-anfallaren var först tänkt som tränare, men suget att spela blev för stort, skriver en av arrangörerna, Sigge Hansson, i sin fotbollsblogg på Facebook.

Under lördagen den 23 november, den första speldagen, kommer även Söderslätts skyttekung och skyttedrottning 2019, Marcus Lundell i ÖT Smygehuk och Rebecca Ohlsson i Gislövs IF, prisas för sina insatser under årets säsong.

Noterbart är även att Skegrie BK ställer upp med ett nytt damlag, samt att MF Pelister gör comeback i Trelleborgsfotbollen efter att inte ha haft ett lag under den gångna säsongen.