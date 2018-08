Så skötte sig TFF-spelarna mot AIK

Foto: Jonas Ekströmer/TT

Målvakt

Marko Johansson 2

Gör en tabbe som ger AIK ett tidigt ledningsmål och sätter laget i en svår sits. Gör sedan flera kvalificerade räddningar i andra halvlek och håller nere siffrorna. Men får trots det lågt betyg på grund av en avgörande miss.

Backar

Felix Hörberg 2

Fick spela wingback igen och hade det jobbigt mot AIK:s Heradi Rashidi. Men försöker ändå hota framåt hela tiden.

Isak Jönsson 4

19-åringen gör sin första allsvenska start och spelar som att han vore en rutinerad allsvensk spelare. Agerade även målvakt när han gör en dubbelräddning framför mållinjen i slutet av matchen.

Alexander Blomqvist 2

Gör en bra match som central mittback. Dock tveksamt agerande i samband med andra målet där han blev enkelt bortsnurrad av Kristoffer Olsson.

Jasmin Sudic 3

Gör sin bästa match sedan han kom till TFF. Vann väldigt mycket i luften och är aggressiv i sitt försvarsspel.

Kofi Sarkodie 1

Hade det jobbigt, framförallt i första halvlek, mot Daniel Sundgren som kom förbi honom flera gånger. Fortfarande anonym i anfallsspelet.

Mittfältare

Erik Andersson 1

Fick slita hårt på mitten. Slarvig i passningsspelet.

Sebastian Ohlsson 3

Är oerhört nyttig för TFF med sitt fina passningsspel.

Zoran Jovanovic 2

Söker fria ytor och är viktig för TFF:s spel. Men fick inte så mycket uträttat.

Anfall

Deniz Hümmet 2

Kämpar och sliter men hade det inte lätt när TFF inte fick låna bollen så mycket. Svag tvåa.

Salif Camara Jönsson 2

Vann många dueller och gjorde så att TFF fick upp bollen ibland. Men är såklart ännu matchotränad efter skadan, vilket syns.

Avbytare

Marcus Pode (in 77), Robin Nilsson (in 77) och Johan Brannefalk (in 86), spelade alla för kort tid för att betygsättas.

Betygsskala: 5=Landslagsklass, 4= Mycket bra, 3= Bra, 2= Godkänd, 1= Underkänd.