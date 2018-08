Så skötte sig TFF-spelarna i Skånederbyt

Foto: Andreas Hillergren/TT

Målvakt

Marko Johansson 2

Kan inte lastas för något av målen.

Backar

Lasse Nielsen (ut 66) 1

Blev bortlurad vid 3–0-målet. Åter igen en tung match för dansken som inte alltid kommer rätt i positionsspelet.

Jasmin Sudic 2

Räddar upp prestationen i andra halvlek.

Alexander Blomqvist 2

Inne i en liten svacka men stod för ett par viktiga brytningar.

Kofi Sarkodie 1

Amerikanen hade en tuff match då Malmö anföll mycket på hans kant. Bortspelad flera gånger.

Mittfält

Felix Hörberg 2

Kämpade och slet men fick inte mycket betalt för sin snabbhet i denna match, förutom i 89:e minuten när han löpte loss i straffområdet och fixade TFF:s bästa chans i matchen.

Erik Andersson (ut 82) 1

Stack iväg på sitt eget bröllop direkt efter slutsignalen. Glädjande att han är tillbaka efter skadan, men hade en ganska tung dag på mitten.

Sebastian Ohlsson 2

Viktig på det centrala mittfältet för att TFF ska få ett bra passningsspel. Men ingen lätt match att glänsa i.

Zoran Jovanovic 2

Försökte hitta ytor men hade det svårt. Svag tvåa.

Anfall

Freddie Brorsson (ut 66) 3

Vann många dueller och var den som visade bäst vilja. När TFF väl oroade lite var det ofta efter att Brorsson vunnit en duell högt upp.

Deniz Hümmet 1

Ingen lätt match för Hümmet som knappt fick några bollar att jobba med. Men när väl bollarna kom förvaltades de inte. Överglänstes av sin anfallskollega som visade betydligt mer vilja.

Avbytare

Isak Jönsson (in 66), Johan Brannefalk (in 66) och Robin Nilsson (in 82), spelade för kort tid för att betygsättas.

Betygsskala: 5=Landslagsklass, 4=Mycket bra, 3=Bra, 2=Godkänd, 1=Underkänd.

Jury: Jonas Bergström och Niklas Gyberg Ivarsson.