Peter Hanson tillbaka med besked

Foto: EMIL LANGVAD

Peter Hanson är på väg att göra sin bästa tävling sedan comebacken från ryggskadan i slutet av april. I Europatourtävlingen i Tjeckien ligger han delad sjua inför avgörandet i helgen.

För en vecka sedan tvingades Peter Hanson bryta Nordea Masters på grund av kraftig förkylning. Men nu är Söderslättsgolfaren tillbaka – och det med besked.

Under den inledande rundan på torsdagen i Europatourtävlingen utanför Prag, gick han runt på sex slag under par efter att ha gjort sju birdie på de 18 hålen.

Under fredagen blev det några slag fler men han höll ihop spelet bra. Efter att ha inlett med en eagle blev det en 69-runda för honom, totalt tre slag under par, vilket innebar att han klättrar i resultatlistan. Han är nu delad sjua inför helgens avslutning, med totalt nio slag under par.

Hanson har tre slag upp till Gavin Green, Malaysia, som leder tävlingen. Dansken Jeff Winther är ensam tvåa, ett slag efter Green.