Persson bakom Höllvikens seger

IBF Höllviken har ryckt upp sig. Under Söndagen spelade innebandylaget match mott IBF Örebro och vann efter två poäng av Daniel Persson.

Bottenmatch i Örebro när IBF Höllviken åkte dit för att ta sig an just IBK Örebro i i Superligan. Seger för Höllviken skulle innebära ytterligare mark mellan dem och motståndarna under strecket.

I den första perioden tog gästerna från Höllviken en klar ledning genom ett hat trick av Pontus Karlsson Martell, som vid ett av målen assisterades av Daniel Persson.

Örebro han vända matchen innan Höllviken kvitterade igen i den sista perioden. Sedan gjorde Daniel Persson 6–5 målet till Höllviken, som tränas av Joon Berggren och även har trelleborgaren Fredrik Sjöstedt i laget.

Ett mål och en assist för Daniel Persson alltså och nu ser det ut som att Höllviken säkrat sin medverkan i SSL även nästa år.