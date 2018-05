Nya klubbrekord och SM-platser av trelleborgssimmare

Tre klubbrekord och fyra SM-kvaltider. Trelleborg Sim var framgångsrika i tävlingen Korsvirkessim i Ystad.

Trelleborg Sim hade många anledningar att glädjas efter tävlingen i Ystad. Davilda Lareva satte klubbrekord på 200 meter ryggsim, både i försöken och i finalen. I finalen simmade hon på 2.22,54, vilket var en sänkning med 1,98 sekunder av hennes tidigare klubbrekord.

Även Isabelle Sering satte klubbrekord. På 100 meter medley simmade hon på 1.06,91, vilket var en sänkning av hennes egna rekord med 62 hundradelar.

De tiderna innebar att både Lareva och Sering kvalade in till junior-SM på distanserna. Det gjorde även Axel Lloyd på 200 medley och tjejernas lagkappslag på 4x200 frisim. Förutom Sering och Lareva simmade Nicola Parfitt och Frida Tunheim Glad i laget, som kvalade in med individuella tider. De var hela 4,84 sekunder under kvaltiden.

I Ystad blev det totalt 56 personbästa, 56 finalplatser och 18 pallplatser för klubben.

Sex förstaplatser bärgades. Dessa tog Victor Lloyd (400 medley 800 fritt), Hannah Olsson-Lindhé (50 och 200 rygg), Alicia Sjögren (400 medley) och mixedlaget på 4x50 medley med Davilda Lareva, Axel Lloyd, Isabelle Sering och Mattias Rydqvist.

Trelleborg Sim har däremot åkt ur division ett. I kvalet i Ängelholm, där fyra lag gjorde upp om två platser till nästa säsongs division ett, kom Trelleborg Sim fyra, och det innebar att de inte lyckades hålla sin plats i divisionen.

Klubben tog tre förstaplatser i kvalet. Alicia Sjögren vann 100 meter ryggsim och 50 fjärilsim. Dessutom vann Victor Ravn Rehnström 50 ryggsim.