Isak Jönsson debuterade i landslagströjan

Foto: Andreas Hillergren/TT

Den gångna helgen spelade Sveriges P19-landslag en trenationsturnering på Marbella. Då fick TFF:s Isak Jönsson spela sin första match för landslaget.

TFF:s mittback spelade från start i bägge matcherna under trenationsturneringen för Sveriges P19-landslag på Marbella under helgen. I förlustmatchen mot Frankrike spelade Isak Jönsson som en av tre mittbackar, med gamle lagkamraten, Felix Hörberg, som wing back.

Under måndagen spelade 20-åringen istället som högerback när Sverige slog Norges P19-landslag med 3–2. Sent i den andra halvleken fick Felix Hörberg (nu i Östersunds FK) även hoppa in.

Skurupssonen Isak Jönsson har under säsongen spelat 21 matcher för TFF och gjort ett mål. Han värvades förra sommaren efter att ha lämnat BK Olympic på fri transfer.