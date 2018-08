Höllvikenspelare spräckte mjälten

Foto: Ieva Cika/TT

När Höllvikens IBF spelade en träningsturnering i Tjeckien råkade forwarden Jakob Gullberg ut för en otäck skada. Efter en tackling spräckte han mjälten, rapporterar Innebandymagazinet.

Höllviken, med trelleborgare i laget, laddar inför starten av Svenska Superligan, med att spela en träningsturnering i Tjeckien.

Men för Jakob Gullberg blev det en mindre rolig turnering.

För sajten innebandymagazinet.se, berättar han om sin otur i matchen mot finska EräViikingit.

– Det var mitt första eller andra byte in i matchen på två rullande kedjor. Jag kom in i hög fart mot en finsk back, han stannade upp och jag sprang rakt in i honom, säger Jakob Gullberg till sajten.

– Jag fick antingen hans armbåge eller något annan kroppsdel mitt i magen hårt, så jag kände att luften försvann. Sen var det inte mer med det utan jag spelade färdigt matchen, fortsätter han.

Efter matchen tog Gullberg ett kanske livsavgörande beslut.

– Efter matchen så mådde jag jättedåligt och satt mest och jämrade mig över hur ont min kropp börjat göra. Som tur är så stannade jag inte kvar på hotellet utan följde med ut och åt, hade jag inte gjort det så hade jag nog inte vaknat upp igen.

– På restaurangen så kunde jag inte äta, jag kallsvettades och kände mig yr. Jag svimmade mitt på golvet och det var då tränarna ringde ambulansen. Först ville jag inte med men blev tvingad av mina tränare.

Tacklingen han hade fått visade sig nämligen ha spräckt forwardens mjälte. Det blev en akut operation på sjukhuset.

– De öppnade upp hela magen på mig och fixade mjälten.

Nu är han hemkommen till Sverige men han är fortfarande medtagen.

Från sjukhuset fick Gullberg sen följa sitt Höllviken ta sig hela vägen till kvartsfinal mot Pixbo.