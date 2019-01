Gislövs IF till 16-delsfinal i Nils Holgersson-cupen

Foto: Niklas Gyberg Ivarsson

Under fredagskvällen inleddes årets upplaga av Nils Holgersson-cupen i Skurup. Tre Trelleborgslag fanns med under den första tävlingsdagen, men för samtliga tog det stopp tidigt i turneringen.

Nils Holgersson-cupen har spelats varje år sedan 2005. Sedan dess har totalt fem lag från Trelleborg tagit slutsegern i turneringen. Senast var 2017 då ett av TFF:s lag vann finalen. Men bäst genom historien är FCT som är enda lag som lyckats vinna turneringen tre gånger.

När turneringen drog igång under fredagskvällen fanns tre lag från Trelleborg med i grupp ett och två. ÖT Smygehuk, Skegrie BK och Gislövs IF.

De två sistnämnda gjorde bäst ifrån sig och tog sig bägge vidare från sina respektive grupper (ett och två), via målskillnad, till sextondelsfinalerna.

Där blev dock gruppsegraren i grupp ett för svåra för Skegrie BK som förlorade mot Janstorps AIF med 0–2.

Gislövs IF mötte dagens bästa lag, SJöbo IF som imponerade och vann alla sina fyra matcher. Det betydde att även Gislövs IF förlorade sin sextondelsfinal, med 1–2.

ÖT Smygehuks nya A-lag gjorde sitt första tävlingsframträdande. Det slutade med två segrar och en förlust i grupp ett, men laget kom snöpligt på en tredjeplats, med ett måls sämre målskillnad än Gislövs IF.