Gästkrönika: Mitt äktenskap står på spel i Sverige–England

Min fotbollstokiga engelska make gav följande omdöme innan matchen England – Colombia : ”Antingen blir det en omedelbar förnedring om vi förlorar, eller så går jag mot en snar skilsmässa om det blir England – Sverige.”. Temperaturen i vår svengelska familj stiger i takt med sommarens värmebölja.

Gästkrönika

Efter att ha bott snart två decennier i London så hejar jag naturligtvis också lite på England, men mitt hjärta klappar alltid blågult. Och på lördag går det inte att heja på båda lagen. Tillsammans har jag och maken gemensamt hejat på våra respektive lag genom kvalificeringar och gruppspel. Vi har glatts med framgångar och tröstat i motgångar. Nu ställs det hela på spets för att vi ska mötas. Vi står kort och gott inför en äktenskapskris.

Jag vet hur mycket den här matchen betyder för England. Det har inte gått så bra i de stora mästerskapen för dem på sistone. Trots att de har toppspelare som tjänar mer än ett U-lands totala nationalinkomst har de knappt fått in ett mål, än mindre tagit sig ur sitt gruppspel. När de åkte ut mot Island i EM 2016 var den brittiska pressen inte nådig i sin kritik.

Denna gången är det annorlunda, Gareth Southgate kommer med ett ungt lag som är hungriga på att vinna. Det är första gången som jag upplever ett så disciplinerat och lugnt engelskt landslag, utan divafasoner, coola frisyrer och balla modeyttringar. Dessa välrakade och välkammade spelare ser ut som en gosskör på skolutflykt, men låt er inte bedras. Harry Kane missar inte mål när han får en chans.

Det är annorlunda för Sverige också, som med sitt fokuserade försvarsspel, fantastiska laganda och en spelstil som vi i familjen kallar Ikea-fotboll, tagit sig fram i turneringen. Svenskarnas spel är likt bokhyllan Billy enkel i designen, något begränsad och utan utsmyckningar och krusiduller. Likt Ikeas sortiment är den funktionell, stabil och spelar till sina starka sidor, samt ger lysande resultat.

Tro inte annat än att den engelska pressen är medveten om detta, även om de är något konfunderade. Eller som Gary Lineker uttryckte det innan Sverige–Schweiz matchen ”Vad ska vi säga om det svenska lagets styrkor? Det finns inga stjärnor i det här laget, nej inte en enda. Det är kanske det som är deras styrka?”.

Jo, jag tackar ödmjukast. Fotboll är en lagsport och Sverige har ett ypperligt lag. Stjärnor och balla tricks kan England få behålla för sig själva. Jag hejar på Sverige och hoppas på en bra match där båda lagen får visa sina respektive spelstilar och talanger. Låt lagsammanhållning och stabilt försvar bli en lika stor internationell framgång för Sverige som de evinnerliga värmeljusen och Billy.

Vart var det nu jag la numret till äktenskapsrådgivaren? Ett väl planerat försvarsspel är allas vår nyckel till framgång.

The winner takes it all.