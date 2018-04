Förre TFF-spelaren drabbad av lungkollaps

Mittbacken Rasmus Bengtsson var en viktig pjäs i TFF under åren 2006–2009. Nu har MFF-spelaren drabbats av en lungkollaps och blir borta från fotbollen på obestämd tid, det meddelar Malmö FF på sin hemsida.

Rasmus Bengtsson var under flera säsonger en av TFF:s viktigaste spelare. Mittbackens lånades under 2006 in från Malmö FF och köptes senare loss. 2009 lämnade han för tyska Hertha Berlin.

På torsdagen meddelade Malmö FF att 31-årige Bengtsson drabbats av pneumothorax, även kallat lungkollaps. Han blir borta från spel på obestämd tid.

Foto: Jonas Ekströmer / TT

– Först och främst ska vi genom behandlingen se till att lungan blir normalstor igen. Sedan kommer han att få vila innan han stegvis återgår i träning, säger Pär Herbertsson till Malmö FF:s hemsida.

Malmö FF kan inte ge något närmare besked om hur länge Bengtsson kommer vara utanför laget – men han missar definitivt matchen mot AIK på måndag.

Därmed är det också oklart om Rasmus Bengtsson finns med när TFF möter Malmö FF på Vångavallen den 13 maj.