Se drömmål på hörna av Ekholm

Andrea Ekholm sköt in bollen direkt i mål på en hörna i derbyt mot TFF. ”Jag har gjort det i andra klubbar innan”, berättar hon.

Storpublik med 540 åskådare på läktaren. Då passade IFK-spelaren Andrea Ekholm på. Hon skruvade in bollen direkt i mål på en hörna.

– Jag har gjort det innan också, men aldrig för IFK så det var kul att den gick in, säger Andrea Ekholm om det fina målet.

TA-sporten lyckades filma det fina hörnmålet. Se målet i spelaren ovan.

Anmärkningsvärt är att hon även gjorde det i den 23:e minuten också men då vinkade den assisterande domaren bort målet för att en IFK-spelare stängde Emy Alerskans i TFF-målet.

– Det var någon ruff uppfattade jag det som. Därför tänkte jag att nu ska den in, så skruvade jag den fint. Oftast är bakre bra att skruva in den i för det är en svår yta att ta och annars kan medspelare nicka in den.

Foto: Christer Thorell/IBL

Hon passade även fram till Frida Hansens 2-0-mål tre minuter efter hörnmålet, sedan hon tagit sig förbi TFF:s vänsterback Sofie Alerskans och spelade snett bakåt till Hansen.

– Jag hörde henne ropa så det var bara att ge henne bollen, berättar Ekholm.

Anfallaren Andrea Ekholm spelade som högermittfältare för första gången i IFK. Det blev ett lyckat drag.

– Det passade mig. Nu kunde jag utnyttja min snabbhet och min teknik, säger hon.

Men hennes fina mål och hennes assist räckte ändå inte till seger eftersom TFF hämtade upp 0–2 till 2–2 i andra halvlek.

– Vi blev lite tillbakapressade men vi står ändå upp bra. Det känns jättesurt just nu men en pinne är ändå bra. De ligger fortfarande bakom oss, det är huvudsaken, säger Andrea Ekholm.

IFK är tvåa i division två-tabellen, på 17 poäng, TFF fyra på 15 poäng.

Video: Jonas Bergström