Camara Jönsson räddade en TFF-poäng i slutet

Foto: Christine Olsson/TT

TFF tog ledningen men sedan ägde Degerfors matchen och gjorde 2–1 med 20 minuter kvar. Men med sex minuter kvar fick Salif Camara Jönsson bollen efter en målvaktstabbe och kunde rulla in 2–2 i öppet mål.

TFF såg ut att gå mot en förlust på Stora Valla. Hemmalaget hade 2–1 och kontroll på matchen. TFF slet för att skapa målchanser.

Då fick Salif Camara Jönsson bollen lite snöpligt efter att hemmamålvakten Ismael Diawara gjort en tabbe och kunde rulla in kvitteringen i öppet mål.

– En väldigt viktig poäng. Det var starkt av oss att komma tillbaka. Det var en väldigt svajig match i båda riktningarna. Över 90 minuter var det en skön poäng, säger TFF-managern Peter Swärdh.

Kvitteringsmålet kom efter att Mattias Håkansson vunnit en nickduell i straffområdet. Diawara räddade, men tappade bollen bakom sig, den gled från honom i det våta gräset, och Salif kunde inte undvika att göra 2–2.

Det är en poäng TFF ska vara nöjda med. Degerfors var det bättre laget i matchen.

Och såg ut att gå mot en seger efter att Oliver Ekroth nickat in 2–1 i 71:a minuten.

Målet kom efter hörna och var lite billigt. Ekroth var vid straffområdeslinjen när hörnan slogs. Han löpte in, Hugo Andersson följde med, men inte tillräckligt mycket och Ekroth var en halvmeter framför och kunde ostört nicka in bollen vid den bortre stolpen.

– Vi går bort oss i markeringen där. Vi tappar deras bäste huvudspelare, vi visste att han skulle komma i den ytan, säger Peter Swärdh besviket.

TFF fick annars en bra start på matchen när det blev 0–1 i den 18:e minuten.

Erik Andersson sköt ett skott som tog på en hemmaförsvarare och rullade in vid Ismael Diawaras vänstra stolpe. Det var inget jätteskott av Andersson men det räckte i och med att bollen tog på en hemmaspelare och ändrade riktning.

Men ännu en gång tappade TFF både ledning och initiativet i en match.

– Det beror på två saker. Dels är vårt anfallsspel för svagt. Vi tappar bollen för lätt. Sedan är vi svaga försvarsmässigt i våra ytterzoner och är svaga i egen box, både kollektivt och individuellt, säger Peter Swärdh.

Degerfors kvittering i 41:a minuten var ett bevis på det. Jacob Ortmark sköt men skottet blev till en fin passning till Erik Björndahl som vann duellen framför målet mot Bozidar Velickovic och kunde stöta in bollen. Andreas Larsen slängde sig på skottet och låg ner åt andra hållet när bollen for in i målet vid den högra stolpen.

Degerfors hade lätt för att komma till inläggslägen och hittade hela tiden yta framför TFF:s straffområde. Degerfors hade 15 avslut i första halvlek, och totalt 22 avslut i matchen.

Därför gjorde Peter Swärdh två byten redan i paus. Haris Brkic kom in och spelade i en offensiv central mittfältsposition, i stället för Dennis Antwi som startade på topp, och Mattias Håkansson ersatte Henrik Johansson på högerkanten.

– Vi behövde bli lite skickligare centralt, det fanns mycket yta där. Sedan behövde vi göra något på högersidan där vi hade dåligt försvarsspel. Det blev bättre i andra halvlek.

2–2 innebär att TFF spelat fem raka matcher utan att förlora, men det var tredje krysset i rad.

– Det är en styrka av oss att ta poäng i viktiga matcher och att vi kan komma tillbaka när vi är under press. Men vi är besvikna över ojämnheten i vår prestation, säger Peter Swärdh.

Nästa uppgift blir division ett-laget Tvååker på bortaplan på onsdag i Svenska Cupen.