Blomqvist i samtal med Gif Sundsvall

Foto: Tomas Nyberg

Alexander Blomqvist gjorde en stabil säsong för TFF under 2018 års allsvenska och har ryktats till större klubbar efter degraderingen till superettan. Nu bekräftar klubbchefen att mittbacken fått tillåtelse att träffa Gif Sundsvall.

Alexander Blomqvist är på besök i Sundsvall för att stifta bekantskap med Gif Sundsvall som kom åtta i allsvenskan i år. Det bekräftar Mattias Kronvall, klubbdirektör i TFF, för TA-sporten.

– Han har fått ok från oss att åka upp och träffa deras sportchef, efter att vi haft dialog med både Gif Sundsvall och Alexander (Blomqvist). Sen trodde vi att de skulle klara av att hålla det under ytan, men så blev det inte. säger Mattias Kronvall under fredagseftermiddagen.

Först att rapportera om 23-årige Blomqvists besök i Sundsvall var Sundsvalls tidning, som lyckats få en bild på Alexander Blomqvist tillsammans med Gif Sundsvalls sportchef Urban Hagblom under besöket upp i norr.

Mattias Kronvall medger att diskussionerna är långt gångna, men vill inte kommentera huruvida TFF accepterat något konkret bud från Gif Sundsvall eller inte.

– Vi har pratat med Sundsvall, eftersom vi gett ok till att de träffas så har vi kommit långt i de förhandlingarna. Men sen ska det finnas ett tycke mellan dem också. Nummer ett är ju att de ska få träffa Alexander (Blomqvist), säger Mattias Kronvall.

Men det betyder att ni och Sundsvall är hyfsat nära varandra i diskussionerna?

– Där finns en stor möjlighet att det ska kunna lösas, ja, säger Mattias Kronvall.

Enligt Sundsvalls Tidning, bekräftar Gif Sundsvalls sportchef Urban Hagblom att TFF accepterat ett bud på mittbacken och att klubben erbjudit Alexander Blomqvist ett kontrakt.

Under stora delar av förra säsongen var den 23-årige mittbacken lagkapten för TFF och har totalt gjort 96 matcher och sju mål för Trelleborgs FF.