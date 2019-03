Tåg över Öresundsbron inställda stora delar av helgen

Foto: Johan Nilsson/TT

Klockan 13 på lördag slutar tågen att gå över Öresundsbron. I stället blir det ersättningsbuss för Köpenhamnsresenärerna.

Orsaken är ett underhållsarbete på bron. Tågen är inställda mellan Malmö C och Copenhagen Airport mellan klockan 13 lördag den 16 mars och klockan 12.50 söndag den 17 mars. Mellan klockan 20 och 05 är även tågen mellan Copenhagen Airport och Köpenhamn H inställda.

Dessutom kommer Trafikverket att utföra tekniskt underhåll på Malmö Hyllie som gör att Öresundstågen mellan Lund C och Malmö C ställs in mellan klockan 03.10 och 05.10 söndag morgon. Även vissa andra linjer kan komma att påverkas.

Enligt Skånetrafiken ska bussar ersätta de inställda tågen.

