Stor polisinsats efter våldsbrott – fem personer fördes till sjukhus

Foto: Jörgen Svensson

En stor polisinsats har pågått i centrala Kristianstad efter ett misstänkt våldsbrott. Två personer har gripits av polisen, och fem personer förts till sjukhus.

Nu bekräftas det att en polis är bland de skadade.

Även ett barn har förts till sjukhus.

Foto: Clifford Johansen

Polisen är på plats med flera patruller på JH Dahlsgatan i Kristianstad efter ett våldsbrott som det fortfarande finns många frågetecken kring. Två personer är gripna i samband med händelsen och insatsen på plats pågår fortfarande.

– Det har skett utomhus. Just nu försöker vi skapa oss en klar bild av vad som hänt. Vi har spärrat av ett område, säger Patric Fors på polisens ledningscentral i ett inledande skede.

Enligt vittnesuppgifter ska händelseförloppet ha inletts med att en boende på JH Dahlsgatan hörde en duns i lägenheten. När den boende undersökte vad som hänt upptäckte denne att en naken, skadad och blodig man tagit sig in i lägenheten via ett fönster. Eftersom fönstret är väldigt högt placerat är det mest troliga att mannen har tagit sig in i lägenheten via taket.

Mannen var skräckslagen och berättade att han hade blivit torterad i flera timmar.

Den boende hjälpte den skadade mannen genom att försöka stoppa blodflödet samtidigt som polis och ambulans larmades. Den skadade mannen fördes senare till sjukhus.

SOS Alarm skickade den första ambulansen klockan 11.23. Fem personer ska ha förts till sjukhus. Enligt säkra källor till Kristianstadsbladet är en av de skadade en polis.

Foto: Clifford Johansen

Vid 12.30 var tio polisbilar och sju ambulanser på plats vid området som är avspärrat. Även några civila polisbilar anlände till området. Kvarten senare utökades det avspärrade området ytterligare. Det handlar om Norra Kaserngatan, JH Dahlsgatan och de norra delarna av Östra Boulevarden.

Vid 14.30 pågick fortfarande insatsen med ett massivt polisuppbåd. På taket på Norretullskolans Idrottshall stod tre poliser och körde drönare över området.

Foto: Clifford Johansen

En närboende berättar:

– Jag skulle bara upp och äta lunch. Sedan hör jag ett väldigt oväsen, några som skriker. Sedan springer en man ut på gatan och två poliser efter, berättar vittnet.

Ett annat vittne berättar att denne sett en naken man komma ut ur en lägenhet och springande bege sig från platsen. Vittnet uppger att det handlar om ett knivdåd. Uppgiften är inte bekräftad av polisen i nuläget.

Just nu är det lugnt på platsen, enligt polisen. De fortsätter att samla in vittnesuppgifter och är mycket intresserade av att komma i kontakt med personer som vet mer om händelsen.

Polisen vill inte gå in vad det är för skador på personerna som förts till sjukhus. Någon sorts tillhygge har troligen använts.

Polispatrullerna har varit på plats på CSK av säkerhetsskäl och för att ta reda på mer fakta om händelsen. Senare på eftermiddagen meddelar säkerhetschefen på CSK att polisen lämnat sjukhuset.

Region Skåne meddelar att fyra personer, två män i 25-årsåldern respektive två män i 35-årsåldern, har lindriga skador och vårdas på CSK. Samtliga fördes med ambulans till sjukhus inom loppet av en halvtimme - mellan 11.44 och 12.10.

Trappas ner i hastighet

Vid 14.45 bekräftar Patric Fors på polisens ledningscentral att insatsen nu trappas ner i hastighet, men inte i omfattning.

– Nu siktar vi på att klargöra bilden om vad som har hänt. Vi knackar dörr i fastigheten och fångar in vittnesuppgifter.

Är droger inblandade i denna historia?

– Det är jättesvårt att säga. Det är något som undersökningen får visa, om någon varit påverkad.

Timmen senare, vid 16-tiden, kan polisen ge mer information. Nu bekräftas det att en polis har skadats.

– Det är en polisman som skadats i samband med det här ärendet, ja. Troligtvis inte utav någon misstänkt utan i samband med arbetet, säger Kalle Persson, pressinformatör hos polisen.

Det är en lite rörig historia just nu. Vad är egentligen brottsplatsen?

– Det kan vara flera olika brottsplatser, men vi tror att det ägt rum innanför avspärrningarna. Det kan ha begåtts brott i en lägenhet, men det kan även vara utanför också.

– Vi har också uppgifter om att det synts personer på ett tak. Vi ska ta och reda ut vad som har hänt.

Barn till sjukhus

Kalle Persson kan inte kommentera vilka personer som varit nakna och varför.

Polisen kan inte heller gå in på hur gamla de gripna personerna är, om de är bland de skadade eller om de befinner sig på CSK eller i polisens arrest.

Däremot bekräftas uppgiften om att även ett barn förts till sjukhus.

– Barnet är inte inblandat i själva ärendet. Det är varken målsägare eller misstänkt.

Men barnet har skadats?

– Ja, det ska det vara. Det kan vara chock också. Det är också en slags skada. Läget är inte allvarligt, vad jag har hört, utan barnet har förts till sjukhus för kontroll.

Polisen har fortfarande inte gått ut med någon brottsrubricering.

Texten uppdateras löpande.