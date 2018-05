Spårfel orsaker problem i tågtrafiken

Det väntas problem i tågtrafiken i södra Sverige. Anledningen är ett spårfel i Arlöv.

Förseningar och delinställda avgångar det kommande dygnet, så låter prognosen från Trafikverket. Det är ett spårfel i Arlöv ställer till det på Södra stambanan och Västkustbanan under fredagen.

Spårfelet gör att endast ett spår är farbart mellan Arlöv och Åkarp. Tågstationer som påverkas av problemen är bland andra: Hyllie, Malmö C, Lund C, Helsingborg C, Landskrona och Hässleholm.

En del tåg kommer omledas enligt myndigheten och förhoppningen är att tågtrafiken ska vara i gång som vanligt igen tidigt på lördag morgon.