Polisen om det nakna och blodiga brottet: ”Kunde ha slutat mycket värre”

Foto: Hanna Franzén

Fem personer — varav en polis och en flicka — fick föras till sjukhus efter det grova våldsbrottet i centrala Kristianstad.

En man i 25-årsåldern sitter gripen och ett brottsoffer säger att han ska ha torterats i flera timmar. Två män har varit nakna i samband med insatsen.

Nu sätter polisen in trygghetsskapande åtgärder efter den komplexa händelsen.

Strax före lunchtid på måndagen kallades en polisstyrka om tio bilar samt sju ambulanser ut till JH Dahlsgatan i Kristianstad. Uppgifter gjorde gällande att två nakna män befann sig på ett tak, att flera personer skadats och att ett tillhygge fanns med i bilden.

Ett vittne berättar för Kristianstadsbladet att en naken och blodig man tagit sig in i en lägenhet via ett fönster. Med tanke på fönstrets placering är det mest troliga att mannen tagit sig in genom lägenhetsfönstret via taket. Den skräckslagna mannen berättade att han blivit torterad under flera timmar.

Martin Thornell, kommunpolis och Åsa Nilsson, tillförordnad lokalpolisområdeschef, höll i måndagskvällens presskonferens på polishuset i Kristianstad.

Strax därpå grips två personer. I samband med gripandet skadas en polisman när denne tar sig in genom en fönsterruta. Polismannens skador bedöms som lindriga.

– Det blev en situation där polisen ansåg att det var brådskande att gå in i en lägenhet. I övrigt har vi ingen kännedom om någon våldsamhet i samband med gripandet, säger Åsa Nilsson, tillförordnad lokalpolisområdeschef, under en pressträff senare på måndagskvällen.

En av de gripna personerna visade sig senare vara målsägare.

Foto: Hanna Franzén

Den andra, en man född 1994, sitter nu frihetsberövad misstänkt för det grova våldsbrottet. Polisen är säker på att han är den enda gärningsmannen. Var han är hemmahörande vill de inte gå in på. Vilket brott han misstänks för - vad ärendet rubriceras som - har polisen inte fastställt än.

I samband med situationen skadades även en annan man. I skrivande stund är det oklart vem, hur och varför. Region Skåne meddelar att totalt fyra män, två i 25-årsåldern och två i 35-årsåldern, vårdats på CSK för lindriga skador. Även en flicka som befann sig på platsen fick föras till sjukhus med i nuläget okända skador.

– Det kan vara chock. Det är också en slags skada, säger Calle Persson vid polisens ledningscentral.

Foto: Hanna Franzén

Totalt fick alltså fem personer uppsöka sjukvård.

– Vi är tacksamma att skadebilden ser ut som den gör, trots den tragiska händelsen. Det kunde slutat bra mycket värre, säger Åsa Nilsson.

Stora delar av området kring brottsplatsen spärrades sedan av under flera timmar. Polis på plats undersökte taket, flög med drönare, genomförde dörrknackningar och gjorde en teknisk undersökning.

På måndagskvällen syntes flera poliser i Kristianstad. Under tisdagen kommer polisen att fortsätta genomföra trygghetsskapande åtgärder. De kommer dels att befinna sig på JH Dahlsgatan, dels på Stora Torg med sitt mobila kontor.

– Det här en händelse utöver det vanliga. Att man har polis på plats kan göra att man känner sig tryggare. Man kan även berätta vad man själv vet, säger Martin Thornell, kommunpolis.

Frågetecknen är fortfarande många. Det är oklart vad det var för tillhygge, hur många målsägande det finns, vad motivet till brottet är, hur det ska rubriceras, om de inblandade varit påverkade och, kanske inte minst, varför två av de inblandade männen varit nakna.

När tror ni att ni vet exakt vad som har hänt?

– När vi har en fällande dom, svarar Åsa Nilsson.