Medan du sov: Här är nattens händelser

Foto: Johan Nilsson/TT

Få full koll på nyhetsläget i Skåne.

Polisen larmades till en camping i Kristianstad strax efter klockan tre i natt med anledning av ett pågående inbrott. När polisen skulle gripa mannen flydde han från platsen i en bil. Därefter startade en polisjakt som pågick i drygt tio minuter.

– Vi gjorde ett efterföljande som slutade med prejning. Personen försökte då springa från platsen men vi kom ikapp honom och kunde göra ett gripande, säger Peter Frostlund inre befäl på polisen i Kristianstad.

När mannen flydde till fots såg polisen att han kastade ett föremål. Det visade sig vara ett vapen.

– Vi anträffade en skarpladdad pistol. Så han är misstänkt för inbrott, grovt vapenbrott och diverse trafikbrott.

Flera bränder har härjat i södra Skåne i natt. Räddningstjänsten har fått släcka en containerbrand i Sjöbo och två soptunnebränder i Ystad i natt. Dessutom har räddningstjänsten i Trelleborg larmats om en fordonsbrand. När de kom till platsen visade det sig att det inte rört sig om någon fullt utvecklad brand utan endast om rökutveckling.

Polisen grep under söndagskvällen man utanför Rättscentrum i Malmö, efter att en person ringt in och sagt att han uppträtt mystiskt. När polisen träffade mannen hittade an ett föremål som såg ut som en fyrverkeripjäs. Nationella bombskyddet kallades in och undersökte föremålet.

Mannen misstänkts ha planerat att kasta in föremålet på Rättscentrum. Polisen tog händelsen på mycket stort allvar då byggnaden utsattes för ett attentat år 2015.