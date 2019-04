Medan du sov: Här är nattens händelser

Foto: Johan Nilsson/TT

Galen bilist åtalas och polisen har inlett förundersökning om mordförsök i Helsingborg. Här är nattens skånska nyheter.

Den man som på nyårsdagen försökte köra ihjäl fotgängare i Lund åtalas nu för tio mordförsök, det skriver Sydsvenskan.

I förhör har mannen uppgett att han försökt köra på människorna i syfte att döda dem. Lyckligtvis kom ingen person till skada.

Polisen har under natten genomfört en brottsplatsundersökning efter att man anträffat en skjuten man i Helsingborg. Polisen har rubricerat händelsen som mordförsök. Sent under kvällen fanns det fortfarande ingen misstänkt för brottet.