Medan du sov: Här är nattens händelser

Foto: Johan Nilsson/TT

Det har inträffat flera bränder i Skåne i natt och E18 fick stängas i flera timmar.

Räddningstjänsten kallades vid tio över tre i natt till en pågående bilbrand på Ängsgatan i Sjöbo.

– Bilen var helt övertänd när räddningstjänsten kom fram till platsen. Ytterligare några bilar som stod i närheten har skadats, men branden har släckts, säger Jonathan Jansson teamledare på Sos alarm.

Under torsdagskvällen grep polisen i Kristianstad två personer misstänka för narkotikabrott. Polisen kommer under fredagsmorgonen att fortsätta utredningsarbetet mot de båda männen och kan i därför i nuläget inte ge ut några detaljer.

– Det som jag kan säga är att de greps inne i Kristianstad under torsdagskvällen och att de anhölls nu under natten. Rubriceringen är grovt narkotikabrott. Mer än så kan jag inte gå in på i nuläget, säger Peter Frostlund inre befäl på polisen i Kristianstad.

En lagerbyggnad i Helsingborg började brinna sent under torsdagskvällen. Räddningstjänsten har under natten arbetat i flera timmar för att få kontroll på branden.

Enligt Helsingborgs Dagblad är byggnaden omkring 40 gånger 60 meter och saknar fönster. För att kunna släcka branden fick räddningstjänsten göra hål i taket.

E6:an stängdes av i flera timmar i natt efter att två lastbilar kolliderat mellan trafikplats Löddeköpinge och trafikplats Lundåkra.

Speciella bärgare fick kallas in för att transportera bort fordonet. Ingen person har kommit till skada i olyckan.

Vid halv fyra i natt larmades räddningstjänsten till ett flerfamiljshus på Bäckavägen i Perstorp. Enligt Sos alarm har det brunnit i ett förråd.

– Räddningstjänsten har varit på plats och släckt branden samt ventilerat fastigheten. Det har varit mycket rökutveckling i huset, säger Jonathan Jansson teamledare på Sos alarm.