Här är nattens händelser – lokalt och i omvärlden

En natt utan några större nyhetshändelser i Trelleborgs kommun.

Skåne

Två män greps i natt, misstänkta för att ha tagit sig in i en banklokal i Hässleholms kommun. De båda ska ha brutit sig in via ett fönster, uppger polisen. Männen kunde gripas i nära anslutning till banklokalen, som ligger i Vinslöv.

Polis och räddningstjänst larmades om en bilbrand i ett parkeringshus i Landskrona vid 02-tiden. Branden ska ha varit fullt utvecklad i en bil och polisen har skrivit en anmälan om skadegörelse genom brand.