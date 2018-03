Här är nattens händelser i Skåne

Foto: Johan Nilsson/TT

Strax innan klockan halv fyra på natten inträffade en singelolycka på väg 13 i Sjöbo, där en lastbil hamnade i diket.

Enligt larmet skulle lastbilen vara lastad med farligt gods.

– Så är det inte, däremot läcker den diesel. Totalt är det ungefär en kubikmeter i tankarna, säger Martin Andersson, operativ chef vid Sydöstra Skånes räddningsförbund.

Räddningstjänsten ska nu försöka pumpa upp dieseln och enligt Martin Andersson kan det bli aktuellt att även genomföra grävning på platsen.

Föraren till lastbilen ska ha klarat sig utan skador.

Trafikverket meddelar att väg 13 stängs av under bärgnings- och saneringsarbetet, mellan Spjälla och cirkulationsplats Sjöbo S. De rekommenderar trafikanter att istället köra via väg 19 eller väg 11.

Vägen uppskattas vara stängd fram till klockan 07.00.

Två män i 20-årsåldern greps under natten på flyende fot efter ett inbrott på en skobutik i Hässleholm.

Butiken ligger på Östergatan i Hässleholm och det var boende i närheten som larmade polisen vid tvåtiden på natten efter att ha hört misstänkta ljud.

– När patrullen kommer till platsen ser de de här personerna fly därifrån. De kan sedan gripas i närheten och stöldgods hittas både utanför butiken och i anslutning till platsen för gripandet, säger Magnus Lautin, jourhavande förundersökningsledare vid polisen i Kristianstad.

Männen ska först ha försökt ta sig in via butikens entrédörr men inte lyckats. Istället tog de sig in via en bakdörr på Vallgatan.

Senare under natten anhölls de båda, misstänkta för stöld.

Vid klockan 02.30 larmas polisen till Bellevuevägen i Ystad efter ett larm om misstänkt inbrott i en kiosk.

På plats konstaterar patrullen att en sten eller ett järnföremål kastats in genom en ruta till kiosken, och en anmälan om skadegörelse upprättas.

En man i 35-årsåldern misstänks för drograttfylleri, narkotikabrott och olovlig körning efter att hans bil stannats av polis på Centralgatan i Tomelilla strax innan klockan fem på morgonen. Han har omhändertagits för vidare provtagning.